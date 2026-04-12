Una sarta di Marotta, con origini pugliesi, ha realizzato gli abiti indossati dalla rappresentante italiana a Miss Universo e dalla protagonista del videoclip di Achille Lauro

di Silvano Clappis Cosa hanno in comune la rappresentante italiana a Miss Universo e la protagonista del videoclip di Achille Lauro "Cenerentola"? Nulla, tranne il fatto che gli abiti sono di una bravissima sarta di Marotta, Federica Carone, 35 anni, origini pugliesi. Laureatasi all’Accademia di Belle arti di Roma in Costume per lo spettacolo, dopo aver lavorato nella capitale per cinema e teatro come sarta di set a Cinecittà e con registi famosi – uno su tutti, Leonardo Pieraccioni – ha deciso qualche anno fa di trasferirsi a Marotta dove ha allestito un atelier di sartoria artistica per abiti storici, abiti di scena, da cerimonia e da sposa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Cinecittà a Miss Universo con ago e filo

Firenze, riparare gli abiti con ago e filo: evento aperto a tuttiFirenze, 7 aprile 2026 – Nell'ambito della Fashion Revolution Week, Ied Firenze organizza "Mend In Public Day - Riparare è un atto rivoluzionario.

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