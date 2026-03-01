In Italia 701 auto ogni 1000 abitanti meno del 20% a basse emissioni e Sud indietro

Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia ci sono 701 auto ogni 1000 abitanti, confermando il Paese più motorizzato d’Europa. Meno del 20% delle vetture sono a basse emissioni. La distribuzione delle auto varia tra Nord e Sud, con quest’ultimo che mostra una minore presenza di veicoli a basse emissioni. La situazione riflette le differenze regionali nel parco auto nazionale.

Secondo gli ultimi dati Istat, l'Italia si conferma il Paese più motorizzato d'Europa. Con 701 autovetture ogni 1.000 abitanti, supera la media dell'Unione europea (578), distanziandosi dalle principali economie continentali: 544 auto ogni 1.000 abitanti in Spagna, 579 in Francia, 590 in Germania. Il Mezzogiorno continua a registrare i valori più elevati, con le auto a basse emissioni che restano sotto il 20% e il parco circolante è tra i più anziani d'Europa. Allo stesso tempo, per la prima volta, si arresta la crescita dei veicoli a combustibili fossili.