Benvenuto Damiano: l'omaggio di San Giovanni Teatino al primo bimbo nato nel 2026 in città Ha poco più di un mese di vita e la sua città, San Giovanni Teatino, lo ha già celebrato. Perché Damiano Di Gregorio, venuto al mondo il 2 gennaio scorso, è il primo bambino nato nel 2026 e registrato all'anagrafe del Comune. Questa mattina, il sindaco ha consegnato a Damiano e alla sua famiglia una targa ricordo e un cesto di prodotti tipici, in un gesto che vuole essere un augurio di buon inizio per il nuovo anno.

Il piccolo, venuto alla luce lo scorso 2 gennaio, è stato ricevuto in Comune insieme a mamma Monia e papà Stefano per un abbraccio simbolico da parte di tutta la comunità Ha poco più di un mese di vita e la sua città, San Giovanni Teatino, lo ha già celebrato. Perché Damiano Di Gregorio, venuto al mondo il 2 gennaio scorso, è il primo bambino nato nel 2026 e registrato all'anagrafe del Comune. Così, nella giornata di giovedì 12 febbraio, il sindaco Giorgio Di Clemente e la consigliera comunale Sabrina Gentile lo hanno accolto in municipio insieme ai suoi genitori.Un momento di gioia e tenerezza, condiviso insieme a mamma Monia e papà Stefano, a cui il sindaco ha rivolto il saluto e l’abbraccio simbolico di tutta la comunità di San Giovanni Teatino.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su benvenuto damiano

Benvenuto a Muyaz, il primo bambino nato ad Ancona nel 2026.

Questa mattina, a Faenza, il sindaco Massimo Isola ha consegnato alla famiglia di Diego, il primo bambino nato nel 2026 nel comune.

Ultime notizie su benvenuto damiano

Benvenuto Damiano: l'omaggio di San Giovanni Teatino al primo bimbo nato nel 2026 in cittàHa poco più di un mese di vita e la sua città, San Giovanni Teatino, lo ha già celebrato. Perché Damiano Di Gregorio, venuto al mondo il 2 gennaio scorso, è il primo bambino nato nel 2026 e registrato ... chietitoday.it

Benvenuto piccolo León Un abbraccio a papà Damiano Ismail Abdalla e Michela Iudicone Per info lista nascita 3276055337 - facebook.com facebook