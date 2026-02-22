Rubata la telecamera via Alessio Di Giovanni di nuovo invasa dai rifiuti

Una telecamera installata per fermare l'abbandono dei rifiuti in via Alessio Di Giovanni è stata rubata. La scomparsa dell’apparecchio ha lasciato di nuovo la strada piena di rifiuti, aggravando il problema. Le autorità non hanno ancora individuato i responsabili, mentre i residenti si chiedono come ripristinare il sistema di sorveglianza. La situazione si ripete nonostante le misure adottate per migliorare la pulizia del quartiere.

Rubata la telecamera installata per contrastare l’abbandono dei rifiuti in via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle. La zona è tornata a trasformarsi in una discarica a cielo aperto, con sacchetti e mobili accatastati lungo il marciapiede da diversi giorni, nonostante le segnalazioni – anche recenti – alla polizia locale di Agrigento. La telecamera di videosorveglianza, che aveva rappresentato un deterrente e un segnale di attenzione da parte del Comune, è sparita: ne resta soltanto il filo elettrico. La sua presenza aveva contribuito a ridurre il degrado ambientale, ma la rimozione ha riportato la situazione al punto di partenza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

