Marullina invasa dai rifiuti abbandonati

Nella zona di Marullina si sono accumulati sacchetti neri pieni di rifiuti abbandonati lungo i marciapiedi, davanti ai cancelli e vicino alle campane del vetro. La presenza di sacchetti di varia natura si nota in più punti, creando un quadro di degrado e incuria. La situazione ha suscitato l'attenzione dei residenti, che si sono trovati a dover affrontare l'accumulo di rifiuti in strada.

Sacchetti neri sui marciapiedi, pieni di rifiuti di ogni genere. Sacchetti neri davanti ai cancelli, sacchetti neri ammassati sulle campane verdi del vetro. Ormai in via Manzoni e dintorni, quartiere Marullina di Casalecchio, i sacchetti neri sono così tanti che spesso superano di numero i bidoncini grigi della raccolta porta a porta dell’indifferenziato. "Ormai è un problema sistematico che si presenta tutti i giorni – rivela un residente della Marullina –, questi sacchi di plastica nera vengono abbandonati principalmente vicino alle nuove campane del vetro o sui marciapiedi, creando intralcio ai pedoni. Più e più volte ho assistito, come altri cittadini, a banchetti dei piccioni che cercavano da mangiare all’interno dei sacchetti, per non parlare di topi che escono dalle fogne.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Marullina invasa dai rifiuti abbandonati" Darsena invasa dai rifiuti: al via la bonificaSeverini: “Domani l’intervento dell’Autorità Portuale competente in materia, dopo le sollecitazioni dell’amministrazionne Fiumicino, 21 gennaio 2026... Qualiano, via Giovanni Falcone invasa dai rifiuti sulla circumvallazioneUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.