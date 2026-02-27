Una serata al Nest con Giuseppe Fiorello

Domenica 1° marzo alle 18, si terrà al Nest un evento con Giuseppe Fiorello, protagonista del format “Una serata al Nest con…”. Questa iniziativa, ormai consolidata, ha accolto nel corso degli anni artisti di fama internazionale e continua a rappresentare un appuntamento importante per gli appassionati di cultura e spettacolo nella città.

