Marie-Louise Eta ha preso in carico la guida dell’Union Berlino in un momento difficile, affrontando una sfida di salvezza. Con una chiamata improvvisa, ha assunto il ruolo di allenatrice, affermando di non essere un simbolo ma di essere la persona giusta per portare avanti il progetto. La sua presenza sulla panchina rappresenta un fatto singolare nel calcio, spesso dominato da figure maschili.

Dalla chiamata improvvisa alla sfida salvezza con l’Union Berlino: “Non sono un simbolo, ma l’allenatrice giusta per vincere" Una nomina storica, ma vissuta con pragmatismo. A 34 anni, la tedesca di Dresda Marie-Louise Eta entra nella storia del calcio europeo diventando la prima donna ad allenare una squadra maschile in uno dei cinque principali campionati del continente. Alla guida dell’Union Berlino in Bundesliga, si trova subito immersa in una sfida complessa: salvare il club dalla retrocessione in una fase critica della stagione. L’incarico è arrivato senza preavviso, con una telefonata diretta del presidente Dirk Zingler. Poche parole, ma decisive: fiducia piena e responsabilità immediata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Una panchina storica: Marie-Louise Eta guida l’Union Berlino e sfida i pregiudizi

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