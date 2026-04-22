Una panchina per Luna Memoria e impegno per dire no alla violenza

Lunedì nell’atrio di un istituto scolastico si è svolta una cerimonia dedicata alla memoria di una ragazza scomparsa. Durante l’evento è stata inaugurata una panchina che porta il suo nome, con l’obiettivo di ricordarla e promuovere iniziative contro la violenza. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e familiari, che hanno condiviso momenti di riflessione e commozione.

Nell’atrio dell’Istituto Valturio, lunedì scorso si è tenuta una cerimonia intensa e profondamente partecipata: l’inaugurazione di una panchina dedicata alla memoria di Anna Maria "Luna" Stellato. Un momento carico di significato, nato con l’obiettivo di ricordare una giovane vittima e, allo stesso tempo, sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della violenza di genere e della responsabilità collettiva nel riconoscerne i segnali. L’iniziativa, fortemente voluta dalla professoressa Valentina Bacchini insieme ai suoi alunni e a Olimpia Di Donato di Rete Donna, è stata preceduta da un incontro di grande valore educativo. A dialogare con i ragazzi sono stati il pubblico ministero Davide Ercolani, titolare dell’indagine, e l’avvocato Davide Grassi, autore del romanzo "La perseveranza del Santo" e coautore del podcast "Crimini a Rimini".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una panchina per Luna. Memoria e impegno per dire no alla violenza Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23 Notizie correlate Violenza sulle donne, al Pianello una panchina rossa disegnata dagli studenti: un simbolo per dire 'mai più'Dopo la campagna di informazione e formazione nelle scuole, l'opera realizzata dalla scuola primaria “Antonio Cicchi” di Pianello dell'Istituto... Leggi anche: "Una voce per Daniela", Messina scende in piazza per dire no alla violenza Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Una panchina per Luna. Memoria e impegno per dire no alla violenza; Una panchina per non dimenticare Anna Luna Stellato: l'inaugurazione all'istituto Valturio; Ep. 3 - Sognando la luna dalla panchina - Podcast - Radio Vaticana; S.Antonino, conoscere l’endometriosi: una panchina gialla sul Lungodora. Anna Luna Stellato: inaugurata una panchina rossa al Valturio di RiminiNella giornata di ieri, lunedì 20 aprile, nell'atrio dell'Istituto Valturio, è stata inaugurata la panchina dedicata alla memoria di Anna Luna Stellato, la ... chiamamicitta.it All’Istituto Valturio inaugurata la panchina in memoria di Anna Luna StellatoUn incontro con magistratura, avvocatura e testimoni per ricordare la giovane uccisa nel 2012 e sensibilizzare gli studenti sulla violenza di genere ... altarimini.it Vic Sotto and Pauleen Luna with their beautiful daughter Tali Sotto facebook La notte tra il 22 e il 23 aprile il cielo si trasforma in un palcoscenico di luci e desideri. Come osservare le meteore di primavera, nate dai frammenti di una cometa lontana, in una serata resa perfetta dal complice silenzio della Luna x.com