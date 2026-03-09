Violenza sulle donne al Pianello una panchina rossa disegnata dagli studenti | un simbolo per dire ' mai più'

Il 6 marzo presso la palestra di Pianello è stata inaugurata una panchina rossa dipinta dagli studenti della quinta classe della scuola primaria “Antonio Cicchi” di Perugia. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore all’ambiente e l’assessora all’istruzione. La panchina rappresenta un simbolo contro la violenza sulle donne e porta con sé un messaggio di memoria e sensibilizzazione per la comunità.

Dopo la campagna di informazione e formazione nelle scuole, l'opera realizzata dalla scuola primaria "Antonio Cicchi" di Pianello dell'Istituto comprensivo Perugia 13 Una panchina rossa dipinta dalla classe quinta della scuola primaria "Antonio Cicchi" di Pianello (Istituto comprensivo Perugia 13) è stata inaugurata il 6 marzo presso la palestra del posto alla presenza dell'assessore all'ambiente David Grohmann e dell'assessora all'istruzione Francesca Tizi in rappresentanza del Comune di Perugia. L'iniziativa, organizzata dal Circolo Arci di Pianello in collaborazione con la primaria e Liberamente Donna, è stata voluta in...