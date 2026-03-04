Pascuzzi San Mauro Futura | Una nuova sede della Polizia Locale non aumenta da sola la sicurezza

Simone Pascuzzi, consigliere comunale di San Mauro Futura e candidato sindaco in passato, ha preso posizione sulla discussione tra l’opposizione e il sindaco riguardo alla sicurezza a San Mauro Pascoli. Ha affermato che la realizzazione di una nuova sede della Polizia Locale da sola non garantisce un aumento della sicurezza nel territorio.

"Continueremo a proporre soluzioni concrete e a offrire la nostra disponibilità al confronto, convinti che la sicurezza non appartenga a una parte politica, ma all'intera comunità" Scrive Pascuzzi: "Ho letto le dichiarazioni del sindaco Moris Guidi e ritengo necessario riportare il confronto sul merito, evitando personalizzazioni e letture strumentali delle nostre posizioni. Nel nostro precedente intervento non vi era alcun intento polemico, né la volontà di 'cavalcare' episodi di cronaca. Abbiamo semplicemente dato voce a una preoccupazione che una parte della cittadinanza manifesta con sempre maggiore frequenza. Riconoscere questo sentimento non significa descrivere San Mauro Pascoli come un paese insicuro, ma assumersi la responsabilità di rafforzare gli strumenti di prevenzione prima che le criticità aumentino.

