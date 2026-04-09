A Settimo Torinese è stata inaugurata una nuova sede della Polizia Locale in via Schiapparelli. La struttura rappresenta un intervento recente nel settore pubblico, con un design che combina elementi moderni. Tuttavia, sono stati sollevati dubbi riguardo alla facilità di accesso ai servizi offerti, evidenziando alcune difficoltà logistiche legate alla posizione e alle barriere presenti. La questione della praticabilità della sede rimane al centro del dibattito locale.

A Settimo Torinese, la recente inaugurazione della nuova sede della Polizia Locale in via Schiapparelli ha sollevato interrogativi pratici sulla reale accessibilità dei servizi pubblici. Nonostante l’edificio rappresenti un importante investimento da 2,8 milioni di euro finanziato tramite i fondi del Pnrr, le criticità legate alla mobilità urbana e alcune lacune strutturali stanno trasformando un progetto di riqualificazione in un caso di studio sulla discrepanza tra pianificazione urbanistica e bisogni reali dei cittadini. Tra modernità architettonica e barriere logistiche invisibili. L’intervento nel quartiere Borgo Nuovo mira a trasformare un’area precedentemente occupata da un vecchio supermercato in un polo di servizi integrati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Settimo, nuova sede Polizia Locale: tra modernità e barriere logistiche

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