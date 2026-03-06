Silvia Pozzebon muore a 48 anni lottava dalla nascita con la fibrosi cistica Il fratello | Ogni respiro era una conquista

Silvia Pozzebon, impiegata di banca di 48 anni, è deceduta dopo una lunga battaglia contro la fibrosi cistica, una malattia con cui conviveva fin dalla nascita. Il fratello ha ricordato come ogni respiro fosse stato una conquista. La donna, residente a Istrana, aveva ancora molti progetti in mente prima di perdere la vita. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

ISTRANA - Aveva da poco compiuto 48 anni. E in testa aveva tanti sogni ancora da realizzare. Il sorriso contagioso di Silvia Pozzebon, impiegata di banca che combatteva fin da piccola con la fibrosi cistica, si è spento mercoledì. Da poco più di un anno (era il gennaio 2025, ndr) si era sottoposta a un trapianto bipolmonare. Tutto era andato per il verso giusto: Silvia era ritornata a respirare, e ad assaporare quella vita a cui era tanto attaccata. L’entusiasmo per questa seconda esistenza, però, non è bastato: il suo fisico, provato da anni di lotta, ha ceduto. «Il tuo è stato un atto di coraggio - racconta il fratello Walter sulla scelta di sottoporsi a quella delicata operazione - hai scelto di lottare per la luce, per quel soffio di libertà che meritavi così tanto». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

