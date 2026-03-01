Il Pd da Gioia Tauro lancia Fucine rEsistenti contro lo spopolamento e annuncia una legge sulla Zes

Il 28 febbraio nella sala del consiglio comunale di Gioia Tauro si è tenuta la presentazione della campagna “Fucine rEsistenti”, promossa dai circoli del Partito Democratico della Piana di Gioia Tauro. Durante l’evento è stato annunciato anche l’intento di approvare una legge sulla Zona economica speciale. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e membri del partito.

Ieri, 28 febbraio, nella sala del consiglio comunale di Gioia Tauro, è stata presentata la campagna programmatica "Fucine rEsistenti", promossa dai circoli del Pd della Piana di Gioia Tauro. L'iniziativa rappresenta un percorso di ascolto e proposta volto a costruire una nuova agenda politica per.