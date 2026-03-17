La Pallacanestro Reggiana ha conquistato la sua sesta vittoria nelle ultime sette partite di campionato, battendo Sassari in trasferta. Questa vittoria rappresenta un passo importante nella stagione, segnando un miglioramento rispetto agli inizi difficili. La squadra ha mostrato una crescita significativa nel rendimento recente, consolidando la propria posizione in classifica e avvicinandosi ai playoff.

Uno scatto da playoff. È quello compiuto dalla Pallacanestro Reggiana che a Sassari ha messo in bacheca la sesta vittoria nelle ultime sette partite di campionato, certificando come il restyling arrivato dopo il tragico inizio fosse assolutamente necessario. Dopo un periodo di adattamento iniziale, Rossato ha dato quella leadership (anche vocale) che mancava sia in attacco che in difesa, Brown ha sgravato Caupain dei compiti di regia e ne ha liberato il talento e Thor ha messo sul piatto tutto l’atletismo che mancava in quel ruolo. Il risultato, complice il lavoro in palestra perfezionato anche nei 20 giorni di pausa di febbraio, è stata una splendida metamorfosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Hotels: scatto playoff. Mai così bene quest’anno

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