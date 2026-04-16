Una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge | i Club Lions uniscono le forze

Quattro Club Lions della provincia di Brindisi hanno organizzato una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge. L'iniziativa si svolge in un contesto in cui i cambiamenti climatici stanno influenzando negativamente le coste della regione. I volontari coinvolti hanno partecipato alla rimozione di rifiuti e detriti lungo le spiagge locali, mobilitando le proprie risorse per tutelare l’ambiente marino.

OSTUNI - In un momento in cui la crisi climatica mostra i suoi effetti più tangibili sulle nostre coste, quattro Club Lions della provincia di Brindisi decidono di passare all'azione. Sabato 18 aprile, i Lions di Fasano, Ostuni Host, Ostuni Città Bianca e Ceglie Messapica Alto Salento uniranno le.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Tappeto di rifiuti sulle spiagge dopo le mareggiate, pulizia straordinaria alla “Spiaggia delle Tartarughe”Le recenti mareggiate hanno lasciato sulle spiagge del litorale domizio una quantità impressionante di rifiuti, in particolare plastici, creando un... Yacht Club de Monaco, SEA Index e Nanni uniscono le forze per promuovere la sostenibilitàLa Superyacht Eco Association SEA Index ha avviato una collaborazione con l’azienda italiana Nanni per rafforzare ulteriormente un approccio concreto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lions Day 2026 domenica 12 aprile in centro Biella per una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione; Lions Day 2026 a Como: una giornata di solidarietà in Piazza Duomo; Una giornata dedicata alla pulizia delle spiagge: i Club Lions uniscono le forze; OPSA apre le porte per il Lions Day: una giornata tra prevenzione, inclusione e musica. Lions Day 2026: ad Agrigento una giornata dedicata a prevenzione e solidarietàAgrigento si prepara ad accogliere il Lions Day 2026, la giornata internazionale dedicata alla prevenzione, alla solidarietà e alla promozione del servizio alla comunità. L’appuntamento è fissato ... canicattiweb.com Lions Day 2026 a Lucera: una giornata dedicata alla prevenzione e al servizio della comunitàLUCERA – In occasione del Lions Day, Lions International organizza una giornata di solidarietà e salute all'insegna dello slogan Al servizio di un mondo ... lucerabynight.it Quattro Club Lions della provincia di Brindisi insieme per la pulizia delle spiagge. Dalla spiaggia di Torre Canne alla costa di Ostuni: i Lions mobilitano i cittadini per una pulizia straordinaria del litorale. Un'iniziativa concreta per proteggere l'ecosistema dai rifi - facebook.com facebook