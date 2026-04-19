Domenica nel segno della pulizia spiagge | volontari a Punta Penne e Giancola

Domenica 19 aprile 2026, 65 volontari hanno partecipato a un'iniziativa di pulizia delle spiagge di Punta Penne e Giancola, promossa dall'associazione BrindiSea. L'evento ha visto coinvolte persone di diverse età che hanno raccolto rifiuti lungo la spiaggia, contribuendo così a mantenere l'area più pulita. L'attività si è svolta in mattinata, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza di rispettare l'ambiente marino.

BRINDISI - Una domenica dedicata alla pulizia delle spiagge, quella di oggi, 19 aprile 2026. In 65 hanno risposto all'appello di BrindiSea. Obiettivo: ripulire la spiaggia di Punta Penne (Parco del Serrone). E sul lido Giancola, i volontari di Legambiente hanno raccolto circa 60 chili di plastica.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Plastic Free, i volontari ripartono con la pulizia di spiagge e giardini: calendario iniziativeTanti appuntamenti già fissati fino a giugno, i prossimi sono a Multedo, Sturla e Cornigliano. Spiagge Pulite, Legambiente torna a Giancola: appuntamento il 19 aprileBRINDISI - In occasione di spiagge pulite, Legambiente Brindisi ha realizzato numerose iniziative lungo la costa nord ed anche nel parco delle saline...