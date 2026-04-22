Una escort che andava coi calciatori | Ho fatto il test sono incinta È di

Una escort coinvolta in un caso di incontri con calciatori ha dichiarato di essere incinta, dopo aver fatto un test. Secondo le indagini, almeno settanta giocatori di diverse squadre di calcio italiane hanno partecipato ai festini organizzati a Milano. Le squadre interessate includono alcune tra le più note del campionato, come Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Verona. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità sportive.

È nell’estate del 2024 che il sistema dei «particolari» dopopartita per calciatori di Serie A, tra sesso, droga e serate riservate, comincia a incrinarsi. A farlo saltare è una ragazza, N.V., che il 23 agosto si presenta ai magistrati sostenendo di essere stata sfruttata dentro quel meccanismo. Nel suo racconto c’è uno schema tanto semplice quanto brutale: clienti disposti a spendere migliaia di euro, mentre alle ragazze restano appena 70 o 100 euro per una serata, oppure metà di una prestazione da 1.000 euro, con il resto trattenuto da chi organizza tutto e, in più, persino il costo della stanza da restituire ai «magnaccia». È da quella denuncia che oggi tremano gli spogliatoi di Inter, Milan, Juventus, Verona, Torino, Sassuolo e di molte altre squadre.🔗 Leggi su Laverita.info

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