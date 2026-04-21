Milano calciatori e festini La escort | Sono incinta è figlio di

A Milano, si sono svolti arresti domiciliari relativi a un'indagine su un'organizzazione coinvolta nel favoreggiamento e nello sfruttamento della prostituzione. Tra le persone coinvolte ci sono alcuni calciatori di Serie A, che risultano essere clienti di una donna che offriva servizi di escort. La donna ha dichiarato di essere incinta e ha indicato il padre del bambino come uno dei clienti. La società di pubbliche relazioni collegata all'organizzazione è stata oggetto di approfondimenti.

Non sono riportati i nomi dei calciatori di Serie A che risultano tra i clienti dell'organizzazione finita in manette (domiciliari) per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e che tramite una società di pubbliche relazioni - la Ma.de con sede a Cinisello Balsamo - avrebbero beneficiato di serate che iniziavano nei locali della movida milanese e terminavano in stanze di hotel di lusso. Un servizio di escort - attivo anche nel periodo del Covid con le serate spostate in case private - che in estate si trasferiva a Mykonos, in Grecia. Nell'ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Chiara Valori i nomi degli atleti non compaiono, mentre sono visibili quelli delle ragazze che partecipavano alle serate e che ricevevano solo metà del compenso realmente pagato dal cliente direttamente all'organizzazione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, calciatori e festini. La escort: "Sono incinta, è figlio di..." Notizie correlate Scandalo escort a Milano, serate con i calciatori di serie A anche durante il lockdown: una è incinta(Adnkronos) – Oltre 450mila euro sono stati pagati direttamente da calciatori professionisti – tramite bonifici su conti correnti o su carta... Escort dai calciatori di Serie A anche in pieno lockdown a Milano, nomi cancellati: incinta una delle ragazzeSono emersi nuovi dettagli sul caso del presunto servizio di escort per calciatori della Serie A, ma non solo, al centro dell’indagine che vede... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bufera escort in Serie A: festini a Milano, decine di calciatori coinvolti; Festini a base di gas esilarante ed escort: calciatori di Serie A clienti di un giro di prostituzione a Milano; Smantellato un giro di escort di lusso: i festini a Milano, tra i clienti anche calciatori di serie A; Serie A, escort e festini: indaga la Procura di Milano. Giocatori coinvolti. Giro escort a Milano, coinvolti (ma non indagati) giocatori di Inter e MilanÈ solo l'ultimissima novità delle ultime ore l'indagine aperta dalla Procura di Milano che ha messo nel mirino una società di organizzazione di eventi per sfruttamento e favoreggiamento della prostitu ... msn.com Serie A tra party e escort di lusso: servizi all inclusive per Milan e InterSerie A, inchiesta sui festini segreti: calciatori tra escort, droghe, locali di lusso e hotel con pacchetti all inclusive. mam-e.it #Milano Inaugurazione della 64^edizione del Salone del Mobile. L’Italia è il secondo esportatore mondiale nel settore #ArredoCasa. Un risultato che racconta la forza, la qualità e la capacità innovativa delle nostre imprese. Per questo ho conferito al Salone, a x.com CNA Milano amplia la formazione nazionale per installatori, puntando su qualità e competenze nell’elettrificazione. facebook