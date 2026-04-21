Una donna coinvolta nello scandalo escort ha annunciato di essere rimasta incinta dopo un rapporto con un calciatore di alto livello. Ha riferito di aver appena fatto il test di gravidanza. La vicenda riguarda un giro di escort e clienti di rango, tra cui alcuni sportivi di fama internazionale. Tra le persone coinvolte si parla anche di un figlio illegittimo di uno dei calciatori più noti del calcio italiano.

C’è anche un figlio illegittimo di un noto calciatore di Serie A nella storia tutta milanese del giro di escort e di clienti facoltosi, perlopiù campioni di fama internazionale. A raccontarlo una delle ragazze che si faceva pagare per prestazioni sessuali: “Volevo chiederti una cosa, quando è che era venuto omissis a far serata. Ma poi l’ho scoperto. Ho appena fatto il test e sono incinta da più di tre settimane. Quindi è di omissis ”. L’ordinanza di 16 pagine eseguita dalla Procura di Milano a carico di sei persone accusate di aver gestito negli anni un giro di prostituzione parte dalle dichiarazioni di una ragazza che ha lavorato per Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, considerati “i promotori e i dominus del sodalizio”, con la Ronchi titolare della società Ma.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo escort, una è rimasta incinta dopo il sesso con un calciatore: “Ho appena fatto il test”. La ricerca di “ragazze furbe” e dei palloncini di gas

Notizie correlate

Leggi anche: Escort e vip, una delle ragazze era rimasta incinta dopo un rapporto con un cliente

Leggi anche: Escort e vip a Milano, una ragazza è rimasta incinta di un cliente. “Il pilota di F1 vuole una tipa a pagamento”

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Giro di escort di lusso a Milano: arrestate 4 persone, tra i clienti imprenditori e calciatori; Escort e calciatori di Serie A nei locali della movida milanese, quattro arresti: serate da milioni di euro; Il 'servizio dopopartita’ per i giocatori di Milan e Inter e i calciatori in trasferta a San Siro: escort 18enni e sballo invisibile all’antidoping; Arresti per escort di lusso a Milano: c'era anche il pacchetto servizio dopopartita, coinvolti diversi calciatori di Serie A.

C'è un mio amico pilota di F1, vuole una tipa: lo scandalo escort a Milano che fa tremare il paddock e la Serie AUn giro d'affari da 1,2 milioni, hotel di lusso e gas esilarante per sfuggire all'antidoping: la Procura di Milano svela i retroscena della movida che coinvolge anche il mondo del motorsport ... msn.com

Scandalo escort a Milano Coinvolti anche giocatori di Serie A x.com

Scandalo escort a Milano Coinvolti anche giocatori di Serie A facebook