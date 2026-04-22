Un weekend tra basket e verticali | protagonisti al centro commerciale Rinascita basket Rimini e Fluxo

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile, il centro commerciale Le Befane organizza due eventi in piazza Unieuro dedicati allo sport e al divertimento. Durante questi giorni, i partecipanti possono assistere a partite di basket e partecipare a prove di arrampicata verticale, con attività rivolte a persone di tutte le età. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e mira a coinvolgere la comunità locale in modo semplice e diretto.

Sabato 25 e domenica 26 aprile il centro commerciale Le Befane propone un doppio appuntamento in piazza Unieuro all’insegna del divertimento e dello sport, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.Si parte sabato 25 aprile con il basket: in collaborazione con Rinascita Basket Rimini.🔗 Leggi su Riminitoday.it 21* Memorial Garattoni VANOLI VS ABA Notizie correlate L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2Avellino nella tana di Rimini, questo è il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. Milano al centro del progetto NBA Europe: Cardinale tra "Milan Basket" e OlimpiaNel panorama della pallacanestro professionistica europea, Milano si profila come nodo cruciale in un possibile sviluppo della NBA Europe.