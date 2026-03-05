Milano al centro del progetto NBA Europe | Cardinale tra Milan Basket e Olimpia

Milano diventa il fulcro del progetto NBA Europe, con l’interessamento di un importante imprenditore tra le figure di rilievo nel mondo dello sport. La città è al centro di discussioni che coinvolgono il futuro della pallacanestro continentale e le potenziali collaborazioni tra le squadre locali e la lega statunitense. La questione riguarda anche la relazione tra il club di calcio e la squadra di basket milanese.

Nel panorama della pallacanestro professionistica europea, Milano si profila come nodo cruciale in un possibile sviluppo della NBA Europe. L’attenzione è centrata sui numeri chiave e sui possibili scenari, con una visione che guarda al contesto finanziario e alle dinamiche di mercato legate al cambiamento dello spettacolo sportivo a livello continentale. La “tassa d’ingresso” è stimata tra 250 e 500 milioni di dollari, con indicazioni che talvolta estendono tali cifre oltre i confini nazionali. Si tratta di una soglia ritenuta sostenibile principalmente per grandi realtà del calcio, mentre Olimpia Milano viene collocata con un budget attuale di circa 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

