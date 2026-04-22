Dopo sei settimane di riprese realizzate a Roma con una troupe di circa 80 professionisti, è terminata la lavorazione di Un tranquillo funerale di famiglia. Il nuovo lungometraggio è una black comedy diretta e sceneggiata da Massimiliano Bruno, regista romano noto per la fortunata trilogia Non ci resta che il crimine e per il film Beata ignoranza, ma anche per il suo ruolo di attore che si destreggia con abilità tra cinema, televisione e teatro. Prodotto da No Name Entertainment, Rai Cinema, Sony Pictures International Productions e distribuito da 01 Distribution, il film arriverà nelle sale italiane dal 29 ottobre 2026, pronto ad avvolgere il pubblico con un mix di comicità e adrenalina.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - “Un tranquillo funerale di famiglia”: dal 29 ottobre al cinema la black comedy di Massimiliano Bruno

Notizie correlate

Leggi anche: Life is life, un progetto di Massimiliano Bruno – Episodio 4. Al Teatro Parioli dal 19 marzo

Una notte di black comedy chiude la Stagione OffArezzo, 19 aprile 2026 – La stagione Off del teatro Pietro Aretino si conclude oggi, ultimo giorno in scena per il cartellone dedicato all’incontro...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: 'Un tranquillo funerale di famiglia' di Massimiliano Bruno dal 29 ottobre al cinema. Set a Roma; Un tranquillo funerale di famiglia: il cast completo della commedia di Massimiliano Bruno dal 29 ottobre al cinema; Funeral Party: in arrivo la versione italiana con Un tranquillo funerale in famiglia; Funeral Party parla italiano Diego Abatantuono e Claudia Pandolfi guidano il cast del remake.

Un tranquillo funerale di famiglia: il cast completo della commedia di Massimiliano Bruno dal 29 ottobre al cinemaUn cast importante e corale per Un tranquillo funerale di famiglia, la nuova commedia di Massimiliano Bruno ispirata al film Funeral Party, che 01Distribution porterà al cinema il 29 ottobre. comingsoon.it

Funeral Party parla italiano, Diego Abatantuono e Claudia Pandolfi guidano il cast del remakeMassimiliano Bruno torna alla regia con Un tranquillo funerale di famiglia che prova a replicare il successo della commedia britannica campione di incassi nel 2007 ... movieplayer.it

Alla Casa del Cinema, nel cuore di Villa Borghese, la decima edizione dell’“Alberto Sordi Family Award”, ideata da Igor Righetti in omaggio a Alberto Sordi, ha celebrato il talento con protagonisti come Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Simona Izzo e Ricky T - facebook.com facebook