una notte di black comedy chiude la stagione off

La stagione Off del teatro Pietro Aretino si conclude oggi ad Arezzo, dopo aver ospitato uno spettacolo di black comedy. Il cartellone, dedicato all’interazione tra teatro e giovani artisti, si avvia alla fine con l’ultimo spettacolo in programma. La rassegna ha visto diverse rappresentazioni durante i mesi scorsi, tutte concentrate su temi innovativi e sperimentali. La chiusura segna la fine di un ciclo di eventi dedicati alla crescita culturale della comunità locale.

Arezzo, 19 aprile 2026 – La stagione Off del teatro Pietro Aretino si conclude oggi, ultimo giorno in scena per il cartellone dedicato all’incontro tra teatro e nuove generazioni. Si chiude oggi domenica 19 aprile alle 17,30 con “Drained! (Sdrenati)”, creazione di Nove Teatro APS su testo di Niccolò Sordo e con la regia di Domenico Ammendola. La fuga dalla normalità di “Drained! (Sdrenati)” porta sul palco una black comedy sulle dipendenze che (non) ci salvano. L’evento è a cura di Officine della Cultura. Interpretato da Andrea Avanzi, Valeria Barreca e Paolo Zaccaria, lo spettacolo si sviluppa nell’arco di una notte simbolica e decisiva, raccontando le vicende di tre personaggi legati da rapporti complessi e fragili equilibri: un ingegnere, la sua compagna dal passato turbolento e il giardiniere di fiducia, ex tossicodipendente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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