Un re in cucina | il maiale viaggio nel gusto targato Slow Food

Proseguono gli eventi organizzati da Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica APS e Slow Food Novara APS, dedicati a scoperte gastronomiche e tradizioni culinarie. Questa volta, l’attenzione si concentra sul mondo del maiale, con un percorso dedicato alle caratteristiche e alle preparazioni di questa carne. Gli incontri coinvolgono appassionati e professionisti del settore, offrendo approfondimenti sulla filiera e sui diversi modi di valorizzare il prodotto.

Proseguono gli appuntamenti targati Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica APS e Slow Food Novara APS. Appuntamento mercoledì 22 aprile alle ore 17 al Convento dei Domenicani – San Giorgio Morgeto.Si comincia con la visita alla sala “Utopia Solis” dove l’innovazione tecnologica è alleata della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Il gusto consapevole invade Spilamberto, torna lo Slow Food Park tra biodiversità e tradizioneNel cuore di Spilamberto, lo Slow Food Park torna ad animare Piazzale Rangoni e si estenderà anche lungo alcune vie del centro storico, trasformando... International Street Food 2026: viaggio green nel gusto a RiccioneDal30 aprile al 3 maggio,il suggestivo giardino diVilla MussoliniaRiccionetorna a essere il cuore pulsante del gusto con l’arrivo dell’International... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Passeggiate tra i filari, presentazioni slow e itinerari enogastronomici: ecco la nuova Slow Week!; Un re in cucina: il maiale, viaggio nel gusto targato Slow Food il 22 aprile 2026; Aspromonte VS Piemonte? La norcineria mette tutti d’accordo; Slow Food Campi Flegrei, 4 lezioni di cucina con la chef Gena Iodice. Reggio Calabria, doppio appuntamento con Un re in cucina: il maiale | INFOSlow Food Reggio Calabria Area Grecanica APS e Slow Food Novara APS sono liete di annunciare la presentazione dell’edizione curata della Comunità d’la Duja Nuarésa Un re in cucina: il maiale. Appunt ... strettoweb.com Le lezioni di Slow Food. Luniapua in carcere porta alle detenute ’la cucina che libera’Slow Food Luniapua chiude un 2025 di svolta e prepara nuovi progetti sociali e culturali per l’anno in corso. Un anno di forte crescita quello passato, segnato soprattutto dalla nascita del Mercato ... lanazione.it Giornata della Terra: l'appello di Slow Food per un’agroecologia che salvi il nostro futuro - facebook.com facebook