International Street Food 2026 | viaggio green nel gusto a Riccione

Dal 30 aprile al 3 maggio, il giardino di Villa Mussolini a Riccione ospiterà l’International Street Food 2026, un evento dedicato al cibo di strada. Durante questa quattro giorni, vengono allestiti stand con specialità provenienti da diverse parti del mondo, attirando visitatori interessati a scoprire nuove proposte gastronomiche. L’evento si svolge nel centro della città, coinvolgendo numerosi espositori e visitatori.

Dal30 aprile al 3 maggio,il suggestivo giardino diVilla MussoliniaRiccionetorna a essere il cuore pulsante del gusto con l’arrivo dell’International Street Food2026. Stiamo parlando di uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della primavera in Riviera Romagnola. Per quattro giorni, la storica villa fronte mare si trasforma in un vivace laboratorio culinario e multisensoriale a cielo aperto. Una location dove profumi, colori e sapori provenienti da ogni angolo del mondo si fondono in un’esperienza a 360 gradi, davvero unica. L’ingresso è libero. Eh già, un’occasione perfetta per vivere il ponte delPrimo Maggio 2026all’insegna della convivialità e della qualità. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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