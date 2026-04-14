Il gusto consapevole invade Spilamberto torna lo Slow Food Park tra biodiversità e tradizione
A Spilamberto, lo Slow Food Park ha riaperto, coinvolgendo Piazzale Rangoni e alcune vie del centro storico. L'evento si svolge nel borgo e si propone di promuovere il gusto consapevole e la biodiversità attraverso un percorso che coinvolge diverse aree della città. La manifestazione mira a valorizzare le tradizioni locali e a offrire un'esperienza legata alla cultura del cibo.
Nel cuore di Spilamberto, lo Slow Food Park torna ad animare Piazzale Rangoni e si estenderà anche lungo alcune vie del centro storico, trasformando il borgo in un percorso diffuso dedicato al gusto consapevole e alla biodiversità. Non solo una mostra mercato, ma uno spazio aperto di incontro.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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