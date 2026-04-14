Il gusto consapevole invade Spilamberto torna lo Slow Food Park tra biodiversità e tradizione

A Spilamberto, lo Slow Food Park ha riaperto, coinvolgendo Piazzale Rangoni e alcune vie del centro storico. L'evento si svolge nel borgo e si propone di promuovere il gusto consapevole e la biodiversità attraverso un percorso che coinvolge diverse aree della città. La manifestazione mira a valorizzare le tradizioni locali e a offrire un'esperienza legata alla cultura del cibo.