Un posto al sole le anticipazioni dell’1 aprile 2026 | l’amara scoperta di Roberto

Il 1° aprile 2026, torna su Rai 3 la soap “Un posto al sole”, in onda ogni mercoledì sera. La serie, in onda dal 1996, continua a essere tra le preferite del pubblico. In questa puntata, Roberto scopre qualcosa di amaro, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati.

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 1 aprile 2026. Nella puntata precedente del 31 marzo 2026. Nella puntata del 31 marzo, abbiamo lasciato i nostri protagonisti di Un posto al sole così. Deciso a non rinunciare a Anna, Alberto le imporrà di troncare i rapporti con Gianluca, che però avrà un’intuizione sulle reali ragioni della rottura. 🔗 Leggi su Dilei.it

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