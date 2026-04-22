Un po' a Lima un po' alla Continassa | la stellina Giambavicchio tra Italia e Perù
Un giovane centrocampista sta facendo parlare di sé sia in Italia che in Perù. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con una grande squadra italiana, ha anche partecipato alla Coppa America U17 con la nazionale peruviana. Prima di cambiare nazionale, giocava con le selezioni italiane Under 15. La sua crescita si sta sviluppando tra il settore giovanile e le competizioni internazionali.
Dal primo contratto da professionista con la Juventus fino all’esperienza in Coppa America U17 con il Perù: i bianconeri stanno crescendo un centrocampista di talento assoluto, che fino all'Under 15 era azzurro, poi.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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