Un po' a Lima un po' alla Continassa | la stellina Giambavicchio tra Italia e Perù

Un giovane centrocampista sta facendo parlare di sé sia in Italia che in Perù. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista con una grande squadra italiana, ha anche partecipato alla Coppa America U17 con la nazionale peruviana. Prima di cambiare nazionale, giocava con le selezioni italiane Under 15. La sua crescita si sta sviluppando tra il settore giovanile e le competizioni internazionali.