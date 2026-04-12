Cremona si mobilita | il LimpiaDay per salvare gli Orti Romani
A Cremona si prepara un evento di pulizia programmato per domenica 19 aprile 2026, promosso dal gruppo di volontari Los Limpiadores de Estrellas. L'iniziativa invita i cittadini a partecipare a una giornata dedicata al recupero degli Orti Romani, un'area che necessita di interventi di sistemazione e cura. L'appello è rivolto a chi vuole contribuire alla riqualificazione dello spazio urbano, coinvolgendo la comunità locale in un'azione di volontariato.
Il gruppo di volontari Los Limpiadores de Estrellas ha lanciato un appello diretto ai cittadini cremonesi per partecipare a una giornata di recupero urbano programmata per domenica 19 aprile 2026. L’iniziativa, denominata LimpiaDay, prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9:00 presso il piccolo parco situato in via degli Orti Romani, con l’obiettivo di intervenire sul decoro delle strade del quartiere attraverso azioni collettive e concrete. Un percorso di cura tra le vie del quartiere Orti Romani. La strategia operativa dei volontari si concentrerà su un itinerario ben definito che attraverserà diverse arterie della zona. Partendo dal...🔗 Leggi su Ameve.eu
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