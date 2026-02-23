Arrestato con 20 grammi di cocaina e pistola rubata | la cassaforte

Un cittadino albanese di 45 anni è stato fermato a Padova il 17 febbraio con 20 grammi di cocaina e una pistola rubata. La polizia ha trovato la droga e l’arma nella sua abitazione durante un controllo di routine. La scoperta ha portato all’arresto immediato, mentre gli agenti hanno sequestrato gli oggetti e avviato le indagini. Sul caso proseguono le verifiche sulla provenienza della sostanza e sull’utilizzo dell’arma.

Un cittadino albanese di 45 anni è stato arrestato a Padova il 17 febbraio con l’accusa di detenzione di stupefacenti e possesso di un’arma rubata. Durante un controllo di routine in Prato della Valle, gli agenti hanno trovato in suo possesso 20 grammi di cocaina e una pistola semiautomatica nascosta in una cassaforte nel suo appartamento. L’uomo, con un passato criminale, è stato tradotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto. La scoperta della cassaforte: droga e un’arma rubata. La serata del 17 febbraio a Padova ha un arresto che ha svelato un’attività criminale ben organizzata. Un cittadino albanese di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in Prato della Valle mentre si muoveva con fare sospetto a bordo della sua auto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cocaina e pistola rubata nella cassaforte: arrestatoUn cittadino albanese di 45 anni, che aveva appena concluso l’affidamento in prova, è stato arrestato dopo che gli agenti hanno trovato cocaina e una pistola rubata nascosta nella sua cassaforte.

Gli chiedono i documenti ma reagisce violentemente: arrestato pusher con 20 grammi di cocaina in autoUn controllo di routine si trasforma in un episodio di violenza a Cornaredo, dove un pusher arrestato aveva 20 grammi di cocaina in auto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ventunenne del Luganese arrestato per spaccio; Dal barbiere o nelle keybox. Ecco dove viene nascosta la droga a Roma, 12 arresti; Sorpreso con 90 grammi di cocaina, 55enne arrestato; Canino, arrestato un uomo con oltre 150 grammi di droga.

QUESTURA DI TRAPANI * : «IL 21ENNE ARRESTATO IN VIA MELATO CON 164 GRAMMI DI DROGA IN AUTO, 628 GRAMMI IN CASA»Sulla base di quanto sopra, il 21enne veniva immediatamente tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità ... agenziagiornalisticaopinione.it

Arrestato a Padova straniero con pistola e drogaLa squadra Mobile di Padova ha arrestato un cittadino albanese di 45 anni, domiciliato a Padova, trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e di una pistola semiautomatica rubata in un'abitazione del ... ansa.it

Chiama i Carabinieri dicendo di essere in pericolo, ma in casa aveva 25 grammi di cocaina. Arrestato 44enne ad #Assemini - facebook.com facebook

Viaggiava in auto con 106 grammi di cocaina, arrestato un imprenditore. E' stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri sulla Statale 106 a Crucoli #ANSA x.com