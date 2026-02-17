Sigarette elettroniche e polmone da popcorn | moda innocua o rischio cardiovascolare sottovalutato?

Il crescente uso di sigarette elettroniche ha portato a un aumento dei casi di polmone da popcorn tra i giovani. Recenti studi mostrano che molti non sono consapevoli dei rischi per il cuore, legati a questa abitudine. Un ragazzo di 22 anni ha dovuto ricoverarsi d’urgenza dopo aver iniziato a usare lo svapo da pochi mesi.

Negli ultimi anni lo svapo è diventato una pratica sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani, spesso percepita come alternativa più sicura rispetto alla sigaretta tradizionale. Tuttavia, l’idea che si tratti semplicemente di “vapore acqueo” è fuorviante. L’aerosol prodotto dalle sigarette elettroniche contiene nicotina, glicole propilenico, glicerina vegetale, aromi chimici e sottoprodotti derivanti dal processo di riscaldamento. Queste sostanze, inalate in modo ripetuto, entrano rapidamente nel circolo sistemico attraverso il polmone esercitando effetti biologici nocivi.Il cosiddetto “polmone da popcorn” è il nome mediatico della bronchiolite obliterante, una patologia fibrosante che colpisce le piccole vie aeree.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

