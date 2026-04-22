Un incidente ha coinvolto un aereo con a bordo un milione di dollari in materiali di valore, causando una serie di manovre di emergenza. Dopo alcune manovre aeree, il velivolo è riuscito ad atterrare in sicurezza. Le autorità hanno confermato che non ci sono stati feriti tra i passeggeri né danni alle persone. L'evento ha suscitato grande interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente.

P oteva essere un disastro irreparabile, ma si è risolto con un sospiro di sollievo e un applauso liberatorio. Durante un concerto alla Sibelius Hall di Lahti, in Finlandia, la solista Elina Vähälä stava eseguendo il concerto per violino di Max Bruch quando un movimento troppo vigoroso del direttore d’orchestra, il britannico Matthew Halls, ha colpito lo strumento. L’impatto è stato sufficiente a far perdere la presa alla musicista: il prezioso Guadagnini, un pezzo di storia della liuteria dal valore di circa un milione di dollari, è letteralmente volato via dalle sue mani. Festival di musica, green. I più belli d’Europa. guarda le foto Il salvataggio da «ninja» della solista.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un milione di dollari in volo, tre piroette e… il miracolo

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