Jutta Leerdam ha deciso di vendere il suo reggiseno in oro per un milione di dollari, attirando l’attenzione sui social media mentre si allenava sulla pista di Milano-Cortina. La campionessa olandese ha postato l’immagine del capo di abbigliamento decorato con Swarovski, suscitando commenti e curiosità tra i fan. Nei giorni scorsi, le sue medaglie d’argento sono diventate veri e propri oggetti di mercato, con offerte sorprendenti.

Tra ghiaccio e glamour la campionessa olandese trasforma ogni medaglia in un affare d’oro sui social Il ghiaccio di Milano-Cortina. Il ghiaccio di Milano-Cortina 2026 si squaglia sotto le lame di Jutta Leerdam. Dopo aver dominato la pista con un oro magistrale nei mille metri e un argento nei cinquecento, la ventisettenne ha deciso di passare immediatamente all’incasso finanziario. La sua immagine trionfante al traguardo, con la zip della tuta abbassata e il reggiseno sportivo in primo piano, ha fatto il giro del mondo in pochi secondi. Questo gesto apparentemente spontaneo nasconde in realtà un accordo commerciale stratosferico con un colosso mondiale dell’abbigliamento che vanta oltre trecento milioni di seguaci su Instagram. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Milano-Cortina, Jutta Leerdam: un milione di dollari per il reggiseno

Jutta Leerdam e quel reggiseno da un milione di dollari. È il marketing, bellezza!Jutta Leerdam ha fatto scalpore indossando un reggiseno da un milione di dollari, attirando l’attenzione di molti.

Jutta Leerdam, reggiseno in bella vista: cosa è successo a Milano-CortinaA Milano-Cortina, Jutta Leerdam ha attirato l’attenzione indossando un reggiseno in bella vista, scatenando discussioni tra gli spettatori.

Jake Paul’s fiancée could net $1 million for flaunting this bra during Olympics triumph

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.