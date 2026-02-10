Italia-Turchia | ambasciatore Manzo consolidare il nostro ruolo di partner strategico

L’ambasciatore Manzo ha dichiarato che l’Italia punta a rafforzare il suo ruolo di partner strategico con la Turchia. Nonostante le sfide dell’attuale situazione internazionale, il governo italiano vuole superare i già elevati scambi commerciali tra i due paesi. L’obiettivo è consolidare ulteriormente la posizione dell’Italia come principale partner economico in Mediterraneo e secondo in Europa. La strada è ancora lunga, ma le intenzioni sono chiare: rafforzare i legami e favorire una collaborazione più stabile e profonda.

“Nell’immediato l’obiettivo è dichiarato e ambizioso, anche rispetto alle difficoltà che la congiuntura internazionale pone sul piano economico e del commercio: superare il già elevato livello dei nostri scambi commerciali e consolidare il ruolo dell’Italia di partner economico strategico della Turchia, siamo primi nel Mediterraneo e secondi in Europa “. Lo afferma l’ambasciatore d’Italia ad Ankara Giuseppe Manzo in un’analisi per ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica economica’. “La concorrenza è forte ma contiamo proprio su quella specialità delle relazioni tra i nostri due Paesi – osserva Manzo – che ha sin qui permesso di raggiungere risultati eccellenti e puntiamo soprattutto sui settori della difesa, dell’ energia, della tecnologia applicata ai macchinari, delle infrastrutture e dello spazio, oltre naturalmente a quelli di tradizionale presenza italiana, come abbigliamento e agroalimentare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Turchia: ambasciatore Manzo, consolidare il nostro ruolo di partner strategico Approfondimenti su Italia Turchia Giuseppe Manzo nuovo Ambasciatore d’Italia in Turchia Giuseppe Manzo è stato nominato nuovo Ambasciatore d’Italia in Turchia. Intesa Sanpaolo consolida il ruolo di partner strategico nella regione del Golfo Intesa Sanpaolo rafforza la propria presenza nel Medio Oriente, confermando il ruolo di partner finanziario affidabile nella regione del Golfo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Italia Turchia Argomenti discussi: Amb. Manzo commemora le vittime del terremoto del 2023 in Turchia; L'ambasciatore Manzo visita il liceo italiano Imi a Istanbul. Italia-Turchia: ambasciatore Manzo, consolidare il nostro ruolo di partner strategicoProprio con Federalimentare – continua Manzo – abbiamo in programma iniziative per tutelare il made in Italy e condividere con istituzioni e settore privato turco le nostre migliori pratiche per la ... lapresse.it L'ambasciatore Manzo consegna le lettere credenziali a ErdoganL'ambasciatore italiano in Turchia, Giuseppe Manzo, ha presentato al capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, le lettere credenziali durante un incontro presso il palazzo della presidenza della Repu ... ansa.it Lasciati incantare dalla magia della Turchia Partenze speciali da tutta Italia 6-13 e 20 Marzo da € 689 https://www.travelnet.it/showtour_new.phpcod=3703 Hai mai sognato di volare sopra i camini delle fate in Cappadocia o di perderti tra i profumi spezi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.