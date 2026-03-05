Riccione alla Itb Berlin per rafforzare i rapporti con l' estero Il mercato tedesco resta strategico

Il Comune di Riccione ha preso parte alla fiera Itb Berlin, tenutasi a Berlino dal 3 al 5 marzo. L’evento, tra i più grandi nel settore turistico, ha visto la presenza di rappresentanti della città per consolidare i rapporti con il mercato internazionale. La partecipazione mira a rafforzare le relazioni con l’estero, considerando il mercato tedesco come una priorità strategica per la promozione turistica locale.

Alla fiera di Berlino presenti anche operatori della destinazione Riccione e il consorzio Promhotels. Al centro della promozione i collegamenti ferroviari e aerei con il centro Europa Il Comune di Riccione ha partecipato alla Itb Berlin, una delle più importanti fiere turistiche mondiali dedicate agli incontri business tra domanda e offerta del settore che si è svolta a Berlino dal 3 al 5 marzo. L'evento rappresenta un appuntamento di riferimento per il turismo internazionale con oltre 100 mila visitatori, più della metà provenienti dall'estero, 5.800 espositori da tutto il mondo e circa 2.700 giornalisti accreditati. "La partecipazione alle grandi fiere internazionali del turismo è un passaggio strategico per sostenere il lavoro degli operatori del territorio e per consolidare i rapporti con i mercati esteri - ha dichiarato Gobbi -.

