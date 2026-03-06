’Storie Incontri d’autore’ Il libro su Gesù di Vito Mancuso

La Liguria si prepara a diventare un grande laboratorio di pensiero con il ritorno di 'Storie. Incontri d'autore alla Spezia', la rassegna letteraria che tra marzo e aprile porterà in città alcune tra le voci più significative della narrativa e della saggistica contemporanea. Promossa e organizzata da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con la cura della giornalista Benedetta Marietti e il supporto del Sistema Bibliotecario Urbano, la terza edizione della kermesse si articola in nove incontri, fino al 30 aprile, pensati per offrire alla cittadinanza occasioni di riflessione su temi cruciali come l'intelligenza artificiale, la geopolitica, il potere e le fragilità dell'infanzia.