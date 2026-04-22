Un emporio a cielo aperto dove i bimbi sono i veri protagonisti | torna il Mercatino delle Pulcette

Il Mercatino delle Pulcette torna ad animare la zona centrale della città, offrendo un mercato all’aperto dedicato ai bambini e alle loro famiglie. L’evento si svolgerà tra maggio e agosto e prevede dodici appuntamenti, durante i quali i più piccoli potranno scambiare oggetti e giocattoli in un ambiente informale e coinvolgente. La manifestazione è ormai consolidata nel calendario locale e richiama molti visitatori ogni anno.

L’estate 2026 si preannuncia vivace e ricca di scambi per i più piccoli grazie al ritorno del Mercatino delle Pulcette, un’iniziativa ormai entrata nel cuore delle famiglie romagnole che quest’anno raddoppia le forze con dodici appuntamenti spalmati tra maggio e agosto. Il progetto, coordinato.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Shopping a cielo aperto con il Mercato Riviera delle Palme a CogoletoDomenica 12 aprile nuovo appuntamento a Cogoleto con il Mercato Riviera delle Palme, alla sua terza tappa del tour ligure 2026: l'attesissimo mercato... Torna ’Vininsala’ e si allarga. Più locali e intrattenimento. Un’enoteca a cielo apertoNon solo un evento enologico, ma una festa diffusa capace di unire cultura del vino, socialità e valorizzazione del tessuto urbano.