Torna ’Vininsala’ e si allarga Più locali e intrattenimento Un’enoteca a cielo aperto

Torna ’Vininsala’ con una nuova edizione che si amplia includendo più locali e momenti di intrattenimento. L’evento non si limita alla degustazione di vini, ma si presenta come una festa diffusa che coinvolge diversi spazi urbani. Oltre alle attività legate al mondo del vino, sono previste iniziative che valorizzano il tessuto cittadino, creando un’occasione di socialità e aggregazione.

Non solo un evento enologico, ma una festa diffusa capace di unire cultura del vino, socialità e valorizzazione del tessuto urbano. Domenica 26 aprile il centro storico di Pistoia accoglierà nuovamente VininSala, la manifestazione, giunta alla nona edizione, che trasformerà la nostra città in una grande enoteca a cielo aperto. L’evento, promosso dal Comparto Sala e Consorzio Turistico Città di Pistoia, in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e con il patrocinio del Comune di Pistoia, avrà luogo dalle 12 alle 20 e vedrà protagoniste 30 stazioni di degustazione e ben 44 aziende vitivinicole coinvolte, provenienti non solo dalla Toscana ma anche da altre regioni italiane e da importanti territori internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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