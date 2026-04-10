Il 27° corso per co-piloti organizzato dalla Squadra Corse Città di Pisa ha registrato un forte numero di adesioni. L’ultima lezione si è svolta nella Tenuta del Ciocco, una località nota per le sue strutture dedicate alle attività sportive e motoristiche. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi aspiranti co-piloti, pronti a perfezionare le proprie competenze nel settore rally. La giornata si è conclusa con sessioni pratiche e teoriche, offerte ai partecipanti durante l’intero corso.

Pisa, 9 aprile 2026 – Con l’ultima lezione tenuta nella favolosa cornice della Tenuta del Ciocco, che tra l’altro ha ospitato recentemente la gara d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally, si è concluso il 27° Corso co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa che ha “brevettato” undici neo co-piloti che hanno seguito con passione ed attenzione le undici lezioni in programma. Il Corso ha visto tra i “docenti” professionisti del settore come Lorenzo Granai plurititolato e Campione in carica dell’Assoluto Rally; Carlo Cassina co-pilota vincitore tra l'altro di un Rally Mondiale a fianco di Miki Biason al Rally del Portogallo nel 1988;... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rally: successo di adesioni per il 27° corso co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa

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