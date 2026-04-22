Un classico di Dürrenmatt per riflettere

Un testo di Dürrenmatt mette in scena una narrazione che combina elementi di durezza, ironia e sorprese, spingendo il lettore a interrogarsi sul valore reale della propria coscienza. La storia si sviluppa attraverso eventi che coinvolgono personaggi e decisioni, offrendo uno sguardo diretto su temi morali e etici. La trama si concentra su situazioni che mettono alla prova le convinzioni e i principi di chi si trova coinvolto.

Una storia dura, ironica e spiazzante, che gira attorno alla domanda su quanto valga davvero la nostra coscienza. Uno spettacolo che graffia e fa riflettere, raccontando di giustizia, di potere e di denaro, attraverso situazioni grottesche in cui si mescolano commedia e tragedia. Un grande classico del teatro moderno, nato dalla penna provocatoria di Fredrich D?rrenmatt. È la rappresentazione che verrà portata in scena venerdì alle 21 all’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno: qui gli attori del Gruppo Teatro Sonia Bonacina interpreteranno la tragicommedia “La visita della vecchia signora“, opera ambientata in una cittadina sull’orlo del fallimento economico, la cui vita viene sconvolta dal ritorno di una ricchissima donna originaria del luogo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un classico di Dürrenmatt per riflettere Notizie correlate Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine aderisce alla notte nazionale del liceo classicoIl Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze, istituto gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, aderisce alla Notte... Paolo Cevoli interpreta il mito di Troia per far ridere e riflettereNuovo appuntamento con la comicità nella stagione teatrale di Bovisio Masciago: “Figli di Troia“ di Paolo Cevoli, noto personaggio della trasmissione...