Sezioni primavera pubblicato il decreto di riparto | oltre 9 milioni di euro per l’anno educativo 2025 26

Nel decreto pubblicato dall’Ufficio Centrale di Bilancio si stanzia oltre 9 milioni di euro per le sezioni primavera dell’anno educativo 202526. Il decreto, firmato l’8 gennaio 2026, stabilisce come verranno distribuiti i fondi per il funzionamento di queste strutture, che accolgono i bambini più piccoli prima dell’ingresso alla scuola dell’infanzia. La cifra rappresenta un aiuto concreto per le Regioni e i Comuni che gestiscono questi servizi, fondamentali per molte famiglie italiane.

È stato registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio il Decreto Direttoriale n. 11 dell'8 gennaio 2026, relativo alla distribuzione del Fondo per il funzionamento delle sezioni primavera. La somma complessiva stanziata è pari a 9.411.828 euro e sarà ripartita tra gli Uffici scolastici regionali in termini di cassa e competenza, secondo le quote indicate nell'Allegato 1 al decreto.

