Terzo Settore Vita & Opportunità | pubblicato il bando da 380 milioni di euro

Il Ministero del Lavoro ha annunciato la pubblicazione del bando “Vita & Opportunità”, destinato a finanziare progetti per un totale di 380 milioni di euro. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare il supporto alle persone con disabilità, offrendo loro maggiori occasioni di partecipazione sociale, lavorativa e ricreativa. Il bando si rivolge principalmente agli Enti del Terzo Settore, invitandoli a presentare iniziative che favoriscano l’autonomia e l’indipendenza di chi ha bisogno di supporto. Tra le priorità ci sono programmi di formazione, opportunità di lavoro e attività ricreative che stimolino l’inclusione.

"È stato pubblicato il bando "Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti", che si rivolge in particolare agl i Enti del Terzo Settore, per il finanziamento di progetti che promuovano il diritto delle persone con disabilità a una vita sociale, lavorativa e ricreativa piena e partecipata e il più possibile autonoma e indipendente, e aumentino possibilità, opportunità e occasioni di crescita e innovazione nell'ambito dello sviluppo di percorsi formativi, occupazionali, ricreativi e di vita". Lo annuncia il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. "Il bando – spiega – ha una dotazione di 380 milioni di euro e si compone di tre linee: Progetto di vita; Agricoltura sociale; Attività ricreative per bambini e giovani con disabilità".