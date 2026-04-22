Un altro caso di Dengue in Toscana | disinfestazione a Scandicci

A Scandicci, in Toscana, è stato segnalato un nuovo caso di dengue importato. La donna, residente nella zona, aveva soggiornato all’estero e ora si trova ricoverata all’ospedale di Careggi in condizioni stabili. In risposta, sono state avviate operazioni di disinfestazione nella zona di residenza. La situazione è sotto controllo e le autorità sanitarie monitorano eventuali ulteriori sviluppi.

SCANDICCI – Un caso di dengue importato è stato segnalato all’igiene pubblica della zona fiorentina nord ovest a seguito del soggiorno all’estero di una donna residente a Scandicci, ora ricoverata a Careggi in buone condizioni cliniche. L’indagine di Asl ha consentito di circoscrivere la zona in cui eseguire gli interventi di disinfestazione. Si tratta di un’area nel Comune di Scandicci, per un raggio di circa 100-200 metri, in prossimità del confine con il comune di Firenze. Il Comune di Scandicci ha emesso ordinanza contingibile e urgente per disporre l’intervento di disinfestazione da parte delle ditte convenzionate, già a partire dalla mattina di domani.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un altro caso di Dengue in Toscana: disinfestazione a Scandicci Notizie correlate Leggi anche: Un caso di Dengue a Scandicci. Scatta la disinfestazione: le zone interessate Virus Dengue, preoccupazione in Toscana. Scatta la disinfestazioneErano appena rientrati da un viaggio nel sud-est asiatico quando, tornati in Toscana, un uomo e una donna hanno accusato sintomi sospetti: malessere,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Confermato caso febbre da Dengue in via Monte Suello; Caso di virus Dengue in città, scatta la disinfestazione; ? Disinfestazione urgente per un caso di febbre Dengue: ecco dove e quando - BresciaToday; Caso di dengue ad Arezzo, scatta la disinfestazione. Un caso di dengue nel fiorentino. Scattano gli interventi di disinfestazioneUn caso di dengue importato è stato segnalato all’Igiene Pubblica della zona fiorentina nord ovest a seguito del soggiorno all’estero di una donna residente a Scandicci, ora ricoverata a Careggi in ... 055firenze.it Un caso di dengue a Scandicci, domani mattina interventi di disinfestazioneUn caso di dengue importato è stato segnalato all’Igiene Pubblica della zona fiorentina nord ovest a seguito del soggiorno all’estero di una donna residente a Scandicci, ora ricoverata a Careggi in ... gonews.it Segnalato un caso di virus dengue ad Arezzo. Conclusa nelle prime ore di questa mattina la disinfestazione intorno all'ospedale san Donato e in un quartiere cittadino. Francesco Cutro - facebook.com facebook Idro, caso sospetto di Dengue: soppresso il mercato a Crone x.com