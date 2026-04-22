Un manga molto popolare in patria sta per arrivare nei negozi italiani. Dopo aver riscosso grande successo tra i lettori, il volume sarà disponibile a breve nelle librerie e negozi specializzati. L’uscita è attesa con entusiasmo da chi ha seguito le avventure dei personaggi e desidera aggiungere l’edizione italiana alla propria collezione. La distribuzione è imminente e l’interesse tra i fan è già alto.

Un manga di enorme successo in patria, sta per giungere nei punti vendita, di cui noi vi consigliamo di non farvelo sfuggire. Il 28 aprile segna l’arrivo in Italia di ICHI THE WITCH, uno dei manga più attesi degli ultimi anni nonché uno degli annunci manga più applauditi durante Lucca Comics & Games 2025. Il primo volume sarà disponibile in edizione Regular e in una imperdibile Limited Edition con Variant Cover con pagine a colori e uno speciale standee in acrilico allegato. Firmata da Osamu Nishi e Shiro Usazaki, la serie ha conquistato il primo premio ai Next Manga Awards 2025, diventando virale in pochissimo tempo sulle pagine di Weekly Shonen Jump.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un attesissimo manga sta per giungere nei punti vendita (e vi consigliamo di non perderlo)

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