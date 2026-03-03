In questo periodo sono usciti numerosi romanzi italiani, alcuni dei quali si distinguono per il tono e i contenuti. Quattro di questi libri vengono segnalati come particolarmente belli, offrendo letture che spaziano tra generi e stili diversi. La selezione include opere che si fanno notare per la loro originalità e profondità, attirando l’attenzione dei lettori alla ricerca di nuove esperienze letterarie.

Nella selva di romanzi italiani usciti in questo periodo se ne segnalano alcuni diversi per tono e contenuti ma comunque interessanti. Si va dallo zibaldone di Pecoraro alla parodia dell'hard boiled di Krauspenhaar, passando per la distopia di Arpaia e dagli scontri politico-generazionali di Ferrari. Ce n'è per accontentare tutti i gusti e ogni tipo di lettore. Con La fine del mondo (Ponte alle Grazie, 352 pagg., 19 euro) Francesco Pecoraro torna alle ambizioni totali perseguite con La vita in tempo di pace. Mentre in quel romanzo, tuttavia, era possibile attraversare una serie di stagioni personali «gloriose», l'opera recente manifesta l'impossibilità di simili cedimenti e questo perché nel frattempo la Storia ha lavorato ai fianchi il fantoccio umanistico, precludendo ogni auto-indulgenza e ogni illusione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vi consigliamo quattro romanzi (belli)

Leggi anche: La futura moglie di Damiano David festeggia 30 anni il 15 gennaio. Vi raccontiamo alcuni dei suoi look più belli: scopriteli tutti

Il tuo prossimo orologio potrebbe essere un Cartier, e qui ti consigliamo i migliori da regalare e regalartiSe stai ancora cercando di capire se Cartier sia un brand "da investimento" o solo da "red carpet", i numeri hanno già risposto per te.

TOURING A FUTURISTIC Mansion In The Mountains