Sta arrivando in tutti i punti vendita Shiboyugi un manga ricco di tensione

Da screenworld.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
sta arrivando in tutti i punti vendita shiboyugi un manga ricco di tensione
© Screenworld.it - Sta arrivando in tutti i punti vendita Shiboyugi, un manga ricco di tensione

Grazie a J-POP Manga è in arrivo Shiboyugi, un manga perfetto per gli amanti dell’azione e dell’orrore. Ecco il comunicato stampa: Alla ricerca di un nuovo survival horror all’insegna dell’adrenalina? Per chi ama Squid Game e Alice in Borderland è in uscita una bella sorpresa a marchio J-POP Manga. In occasione dell’approdo sulle piattaforme Netflix e Crunchyroll di uno degli anime più attesi della stagione ovvero SHIBOYUGI: Playing Death Games to Put Food on the Table, la casa editrice annuncia la prossima pubblicazione in Italia del manga che ha ispirato la serie! SHIBOYUGI -©J-POP Manga Nome giocatrice: Yuki. Età: 17 anni. Impiego: giochi mortali. Lussuose ville trasformate in trappole mortali, enigmi letali e gruppi di “concorrenti” che rischiano la vita in diretta per soldi. C’è chi lo fa per saldare un debito, chi perché non ha altra scelta. Per Yuki, invece, è un modo come un altro per guadagnarsi da vivere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

“Non datele ai vostri cani”. Allarme sulle famose crocchette: ritirate da tutti i punti venditaRecentemente, il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo di alcune crocchette per cani, invitando i proprietari a non somministrarle più ai propri animali.

Proteste Iran, è strage di manifestanti. Trump: “L’aiuto sta arrivando”Le recenti proteste in Iran hanno portato a una repressione severa, con numerosi manifestanti rimasti vittime della violenza del regime degli ayatollah.

Argomenti discussi: Sta arrivando la cavalleria!: il tour 2026 di Springsteen partirà da Minneapolis; Il Perù sta arrivando su un mercato privo di avocado e ne beneficerà; Globe40: La penultima tappa è alle porte: Capo Horn subito!.; Arriva 'Speed', la nuova newsletter di Sky Sport Insider dedicata ai Motori!.

Il misterioso messaggio WhatsApp che sta arrivando a tutti: cosa significa e come comportarsiWhatsApp sta mostrando a molti utenti un messaggio misterioso che sta creando allarme, ecco cosa devi fare se lo ricevi: è facile. Negli ultimi giorni sui social si è diffusa una sorta di agitazione ... macitynet.it