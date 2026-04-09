Palazzo d’Orléans Schifani incontra la nuova presidente dell’Ispra

Stamattina a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione ha incontrato la neo presidente dell’Ispra, Maria Alessandra Gallone. La visita ha visto un confronto tra i due rappresentanti istituzionali, senza comunicazioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche successive. L’incontro si è svolto nel rispetto delle modalità di protocollo previste per incontri istituzionali di questo tipo. Nessun dettaglio è stato reso noto sui temi trattati durante la visita.

Stamattina, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto in visita la neo presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Maria Alessandra Gallone.Durante l’incontro sono stati affrontati i principali temi legati alla tutela. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it "Rafforzare export e imprese siciliane": a Palazzo d’Orléans Schifani incontra TajaniIncontro istituzionale a Palazzo d’Orléans tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il vicepresidente del Consiglio e ministro... Schifani incontra il generale Magliocco, visita ufficiale a Palazzo d’OrléansIl presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ricevuto oggi a Palazzo d’Orléans il comandante interregionale dell’Italia Sud-occidentale... Temi più discussi: Regione, Schifani ai dirigenti generali: Più controlli per prevenire illeciti; Incontro tra Schifani e Lagalla, la Regione parteciperà al rifacimento dello Stadio Barbera; Nuovo affondo di Marco Falcone: A Schifani chiediamo un cambio di passo, Forza Italia ritrovi equilibri e unità; #Laprimacosabella, fondi anche dalla Regione per la riqualificazione del Barbera. Palazzo d’Orléans, Schifani incontra la nuova presidente dell’IspraStamattina, a Palazzo d’Orléans, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto in visita la neo presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Maria ... agrigentonotizie.it Palermo, la Regione parteciperà al finanziamento del rifacimento dello stadio. Schifani incontra Lagalla a Palazzo d'orleansI cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookie per una varietà di scopi e per migliorare la tua esperienza online ... forzapalermo.it Per colpa di alcuni bulli, e di un temporale improvviso, Palazzo Palladini è nel caos x.com Un maestoso palazzo a piazza Cordusio, alcune tra le banche più grandi del mondo, alberghi, alta moda. E non solo. Milano, da almeno un decennio, è una delle destinazioni privilegiate degli investimenti cinesi in Europa occidentale. Dossier ricostruisce le c - facebook.com facebook