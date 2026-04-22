Un anno di passaporti negli uffici postali di Napoli e provincia | 3.479 le richieste accettate

Da circa un anno, negli uffici postali di Napoli e provincia, è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Durante questo periodo sono state accettate complessivamente 3.479 richieste. L'apertura del servizio è avvenuta in un edificio storico di piazza Matteotti, alla presenza delle autorità locali e del questore. Questa iniziativa ha permesso ai cittadini di usufruire di un punto di accesso alternativo rispetto agli uffici della questura.

Un anno fa nel palazzo storico di piazza Matteotti, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, e del questore Maurizio Agricola, veniva inaugurato il servizio di richiesta e rinnovo del passaporto negli uffici postali di Napoli e provincia.Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Al via in 78 uffici postali della provincia di Lecco il rilascio e rinnovo passaporti Passaporti negli uffici postali dei piccoli comuni, il servizio presentato a San Giovanni GeminiVenerdì 27 febbraio alle 11 l’incontro ufficiale con sindaco, questore e rappresentanti di Poste Italiane per illustrare l’attivazione negli... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Un anno di passaporti negli uffici di Napoli e provincia; Perché le code lunghissime negli aeroporti potrebbero diventare la norma, anche a Milano; Rilascio passaporti negli uffici postali: attivazione in 19 comuni del Tarantino. Ecco dove; Il nuovo questore Giovanni Cuciti e allarme giovani: Armati di coltello senza regole. Ci stanno tenendo impegnati. Un anno di passaporti negli uffici di Napoli e provinciaAd oggi sono 3.479 le richieste accettate nei 54 uffici postali abilitati Record di richieste nelle località marine, dalla Costiera sorrentina a Procida ... napoli.repubblica.it Sanità Campania nel mirino dei finanzieri di Napoli: quattro ex direttori generali, già in pensione, avrebbero continuato a percepire lo stipendio. La Corte dei Conti contesta un danno erariale di oltre 880mila euro. Indagini della Guardia di Finanza su presunte - facebook.com facebook Piazza Municipio a #Napoli accoglie i ragazzi e le ragazze delle scuole questa mattina per il #VolleyS3 in piazza ! Divertimento assicurato… vi aspettiamo! x.com