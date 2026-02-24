Passaporti negli uffici postali dei piccoli comuni il servizio presentato a San Giovanni Gemini

L’ufficio postale di San Giovanni Gemini ospiterà venerdì 27 febbraio alle 11 la presentazione del nuovo servizio di richiesta passaporti, introdotto negli uffici postali Polis di 35 piccoli comuni della provincia di Agrigento. La decisione mira a semplificare i processi per i residenti di zone meno popolate, offrendo una possibilità più vicina e accessibile per ottenere documenti ufficiali. La cerimonia coinvolge rappresentanti delle Poste e autorità locali.

Venerdì 27 febbraio alle 11 l'incontro ufficiale con sindaco, questore e rappresentanti di Poste Italiane per illustrare l'attivazione negli sportelli Polis della provincia All'incontro prenderanno parte il sindaco di San Giovanni Gemini Dino Zimbardo, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo e i rappresentanti di Poste Italiane.

Passaporti anche negli uffici delle Poste: servizio attivo in 35 comuni dell’AgrigentinoDa oggi i cittadini di 35 comuni dell'Agrigentino possono richiedere o rinnovare il passaporto anche negli uffici postali abilitati.

Poste Italiane estende il servizio passaporti a 5100 uffici postali, il servizio – Il videoPoste Italiane ha deciso di offrire il servizio passaporti in 5100 uffici postali, rispondendo alla richiesta di cittadini e turisti.

