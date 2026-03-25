al via in 78 uffici postali della provincia di lecco il rilascio e rinnovo passaporti

In provincia di Lecco, 78 uffici postali hanno iniziato a offrire servizi di rilascio e rinnovo passaporti. Poste Italiane ha ampliato la rete di sedi disponibili, permettendo ai cittadini di effettuare queste operazioni presso un numero maggiore di sportelli. La novità riguarda sia le richieste di nuovi passaporti che i rinnovi di quelli già in uso.

Ecco in quali comuni (anche sotto i 15.000 abitanti grazie all'innovazione Polis) è stato attivato il servizio e come funziona Poste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. Dal 24 marzo 2026 il servizio è stato infatti attivato in provincia di Lecco in 78 uffici postali Polis: l'iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno 15mila abitanti. “Prende il via negli uffici postali della provincia di Lecco il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto - conferma l'azienda in una nota inviata agli organi di... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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